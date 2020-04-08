إصدار طابعين بريديين للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

يصدر البريد التونسي يوم غدٍ الخميس 09 أفريل 2020، طابعين بريديين تكريما لشهيدي الوطن والجمهورية شكري بلعيد ومحمد البراهمي وذلك في إطار سعيه الدائم لحفظ الذاكرة الوطنية ومساندة مجهود تونس في نضالها من أجل الحرية والديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.

ويتزامن هذا الإصدار مع إحياء بلادنا للذكرى 82 لعيد الشهداء، تخليدا للّذين أفنوا حياتهم وقدّموا أرواحهم فداء للوطن.

ويُعرض هذان الطابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء للبيع اِبتـداء من يـوم 09 أفريل 2020 بجميع مكاتب البريد ، كما يمكن اقتناؤهما عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مـختلف وســائل الـــدفع الالكتروني مــن خــلال النفـاذ إلــى مـوقع www.e-stamps.poste.tn.

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