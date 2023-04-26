صدرت بالرائد الرسمي: تسميات جديدة للمندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، أنه تمّ بمقتضى الأوامر المؤرخة في 19 أفريل 2023 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة بتاريخ 25 أفريل 2023 تعيين:
• فريدة جماد حرم منصور مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بالمنستير.
• عبد القادر الهوش مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بقابس.
• بدر الظاهري مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بباجة.
• علي عمّار مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بنابل.
• المنجي شنيتر مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بتطاوين.
• فيصل قطعة مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بزغوان.
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