صدر بالرائد الرسمي: أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا وشروط وكيفية إسناده

ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2021، قرار من وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلّق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس « سارس كوف-2 « وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده.

وينص القرار على أن جواز التلقيح يسند بعد استكمال التلقيح ومضي مدة زمنية كما يلي بيانها:

ـ 7 أيام بعد تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للّقاحات ذات الجرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذّين سبقت إصابتهم بالفيروس

ـ 28 يوما بالنسبة للّقاحات ذات الجرعة الواحدة.

كما يتم تحميل جواز التلقيح أو طباعته حصريا من فضاء المواطن ببوابة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر الرابط .http://www.evax.tn ويتم بالنسبة للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتّونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية تحميل الجواز أو طباعته من خلال تنزيل تلك الجوازات والشهادات بمنصة التحويل المعدة للغرض.

ـ يتم التثبت من صحة وموثوقية المعطيات المشفّرة المضمنة بجواز التلقيح الخاص بفيروس « سارس كوف – 2 » عن طريق المسح الضوئي للختم الالكتروني المرئي والتثبت من مطابقتها لهوية الشخص المعني بالأمر من خلال التطبيقة المعتمدة من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

كما تتم معالجة المعطيات المضمنة بجواز التلقيح وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.



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