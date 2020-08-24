صدر بالرائد الرسمي: إلزامية ارتداء الكمامات في هذه الفضاءات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الاثنين 24 أوت 2020، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أوت الجاري يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية.

وينص القرار على وجوبية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك:

- المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة

- مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة

- رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب

-وسائل النقل

- الفضاءات التجارية

- الفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية

- الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة

- الإدارات العمومية والخاصة

- المطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.

وينص الفصل الثاني من القرار على أنه « يتعين على المسؤولين المشرفين على تسيير الفضاءات والأماكن المشار إليها احترام مقتضيات هذا القرار وفرض الالتزام بها.

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