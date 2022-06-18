صدر بالرائد الرسمي.. انتخاب نور الدين بن عيّاد على رأس اتحاد الفلاحة

ورد بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة في عدده الأخير، أنّه « تبعا لإنعقاد المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورته التاسعة يوم 18 ماي 2022، تمّ انتخاب نور الدين بن عيّاد، بالإجماع، رئيسا جديدا للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ».

كما ورد بذات الصحيفة في عددها 71 بباب الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية بتاريخ 17 جوان 2022، أنّه تبعا « لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 5 جوان 2022 في دورته 36 …تمّ انتخاب، سماح عرفة أمينة مال » المنظمة الفلاحيّة.

ويأتي الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية، في الصحيفة الرسمية للبلاد التونسيّة، إثر جدل متواصل منذ عدّة أسابيع وتضارب المعلومات بشأن تكذيب وتأكيد الأنباء بخصوص سحب الثقة من رئيس الاتحاد، عبد المجيد الزار.

يذكر أن الدورة التاسعة للمجلس المركزي للمنظمة الفلاحية، الذّي انعقد يوم 18 ماي 2022، بمقر المنظمة بحي الخضراء بالعاصمة، قرّر سحب الثقة من عبد المجيد الزار، الذّي عبّر عن رفضه عن هذا القرار.

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