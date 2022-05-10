صدر بالرائد الرسمي: تسمية أعضاء مجلس هيئة الانتخابات

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الإثنين 09 ماي 2022، أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونص الأمر الرئاسي على أن يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاءً بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا

سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا

محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا

الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا

ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا

محمود الواعر، قاض مالي، عضوا

محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا.

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