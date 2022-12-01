صدر بالرائد الرسمي: تنقيح الأمر المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر عدد 877 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.

وينص الأمر الحكومي على تتقيح الجدول الملحق بالأمر الحكومي عــدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات التالية كما يلي:

رقم التعريفة

بيان المنتجات الامتيازات الجبائية المسندة الحصة السنويـة الشـروط

المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليـم المستوجبة

م 230400 فيتورة الصوجا – 0 – 200 ألف طن تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة

23040000095 قشور حبوب الصوجا – 0 – دون تحديد حصة تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة

100390 الشعير غير الموجه للبذر 0 0 – دون تحديد حصة تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة

كما يضاف إلــى الجـدول الملحــق بالأمــر الحكــومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه المنتج التالي:

رقم التعريفة

بيان المنتجات الامتيازات الجبائية المسندة الحصة السنويـة الشـروط

المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليم المستوجبة

م 210690

المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب 0 0 – دون تحديد حصة خاضعة لرخـصـة الـعـــرض للاستهلاك مع ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة.

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