صدر بالرائد الرسمي: تونس تتحصّل على قرض وهبة من الجزائر

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس الخميس، أمر عدد 934 لسنة 2022 مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 1 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.

كما صدر بالرائد الرسمي نفسه، أمر عدد 935 لسنة 2022 مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلـق بالمصادقة على برتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح هبة لفائدة الجمهورية التونسية.

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