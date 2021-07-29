صدر أمر إحداثها بالرائد الرسمي: تركيبة قاعة العمليات لإدارة كورونا ومهامها

صدر بالرائد الرسمي للجمهوربة التونسية أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جويلية 2021 يتعلق بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 وتحديد مهامها وتركيبتها.

وتتمثل مهام قاعة العمليات في:

- متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19

- متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة

- متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها

- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح

- التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها

- تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وتعمل قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتتركب من ممثلين عن الوزارات التالية:

- وزارة الدفاع الوطني

- وزارة الداخلية

- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

- وزارة الصحة

- وزارة النقل واللوجيستيك

- وزارة الشؤون المحلية والبيئة

ويمكن لقيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة في مهامها.

ويتولى تنسيق أعمال قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19، تحت إشراف المدير العام للصحة العسكرية، إطار سامي يتم اقتراحه من وزارة الداخلية.

و ترفع قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 إلى رئيس الجمهورية تقارير أسبوعية حول نشاط القاعة وتدخلاتها.

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