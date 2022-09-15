صدور أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المقبل

صدر مساء اليوم الخميس، أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حمل عدد 710 لسنة 2022، يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وتضمن الأمر فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على ان يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل. ويتعلق الفصل الثاني بنشر الأمر في الرائد الرسمي.

وينظم الدستور الجديد للجمهورية في بابه الثالث الوظيفة التشريعية من خلال 30 فصلا (من الفصل 56 إلى الفصل 86).

وجاء في الفصل 56 « يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ».

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