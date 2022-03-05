صدور الأحكام في قضية أحداث بن قردان

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، أمس الجمعة، أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان والتي تُعرف بـ « ملحمة بن قردان » وتشمل 96 متهما.

وكشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له بأن الأحكام الصادرة تتمثّل في:

-عقوبة الإعدام لـ 16 متهما.

-السجن بقية العمر لـ 15 متهما.

-السجن مدة 30 سنة لمتهمين اثنين.

-السجن مدة 27 سنة لمتهمين اثنين.

-السجن مدة 24 سنة لسبعة متهمين.

-السجن مدة 20 سنة لثلاثة متهمين.

-أحكام بالسجن تتراوح بين 15 سنة و4 سنوات في حق باقي المتهمين المقضي في حقهم بالإدانة.

-عدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين (لم يذكر البلاغ عددهم).

وقد تولّت النيابة العمومية « الطعن في الحكم الصادر في هذه القضية وفي حق جميع المتهمين »، وفق المصدر ذاته.

يُذكر أن مدينة بن قردان (ولاية مدنين) كانت تعرضت خلال الفترة من 2 إلى 10 مارس 2016، إلى هجوم مسلح من قبل مجموعات إرهابية كانت تحاول السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت يوم 7 مارس.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيا، واستشهاد 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، فضلا عن إصابة 27 شخصا، بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، وإيقاف عدد من المسلحين.

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