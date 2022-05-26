صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 .

كما تمّت بموجب الأمر الرئاسي، دعوة الناخبين المقيمين بالخارج لهذا الاستفتاء، وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة إليهم يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة لهذا الغرض.

وينص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي، على أن الناخب يجيب بكلمة « نعم » أو « لا » عن السؤال الآتي:

« هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ ».

ويبتدئ الاقتراع على الساعة السادسة صباحا ويختم على الساعة العاشرة مساء.

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