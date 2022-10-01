صدور الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي

صدر في الرائد الرسمي اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 ، أمر عدد 725 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 . الخاص بالحركة السنوية للقضاء المالي لسنة 2022-2023.

و تم تسمية القضاة الآتي ذكرهم :

في خطة وكيل دولة لدى محكمة المحاسبات:

- منى بوراوي، الدائرة الابتدائية الجهوية بنابل.

- محمد شيحه، الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس.

- فتحية حماد، دائرة ابتدائية مركزية.

في خطة كاتب عام لمحكمة المحاسبات:

- آمال اللومي البواب

في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:

- بلال الزغلامي.

- هاجر غرير.

- عبد الرؤوف بن الطاهر.

- أميرة السافي.

- منال المهذبي.

- ندى المرسني.

في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:

- فريدة قمودي.

ف ي رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2022 :

- ابتسام بلدي.

- أسماء قزيح.

- نجوى الجادوي.

- إقبال مقني.

ف ي رتبة مستشار مساعد ابتداء من تاريخ 1 أوت 2022 :

- مروة بوجدارية.

- إيمان بن جماعة.

- لؤي بن المسعدي.

- آمنة بن أحمد.

- زياد القمير.

- أميمة الحمادي.

- علاء المزغنّي.

- أنيس نويرة.

- أمل المشيشي.

- إكرام بلعيد.

- مصطفى أوقاسي.

- رانية الحاج مسعود.

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