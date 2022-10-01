صدور الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي

صدر في الرائد الرسمي اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 ، أمر عدد 725 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 . الخاص بالحركة السنوية للقضاء المالي لسنة 2022-2023.
و تم تسمية القضاة الآتي ذكرهم :
في خطة وكيل دولة لدى محكمة المحاسبات:
- منى بوراوي، الدائرة الابتدائية الجهوية بنابل.
- محمد شيحه، الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس.
- فتحية حماد، دائرة ابتدائية مركزية.
في خطة كاتب عام لمحكمة المحاسبات:
- آمال اللومي البواب
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
- بلال الزغلامي.
- هاجر غرير.
- عبد الرؤوف بن الطاهر.
- أميرة السافي.
- منال المهذبي.
- ندى المرسني.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:
- فريدة قمودي.
في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2022 :
- ابتسام بلدي.
- أسماء قزيح.
- نجوى الجادوي.
- إقبال مقني.
في رتبة مستشار مساعد ابتداء من تاريخ 1 أوت 2022 :
- مروة بوجدارية.
- إيمان بن جماعة.
- لؤي بن المسعدي.
- آمنة بن أحمد.
- زياد القمير.
- أميمة الحمادي.
- علاء المزغنّي.
- أنيس نويرة.
- أمل المشيشي.
- إكرام بلعيد.
- مصطفى أوقاسي.
- رانية الحاج مسعود.
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