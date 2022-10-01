صدور الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي

اخر تحديث : 01/10/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قضاء

صدر في الرائد الرسمي اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 ، أمر عدد 725 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 . الخاص بالحركة السنوية للقضاء المالي لسنة 2022-2023.

و تم تسمية القضاة الآتي ذكرهم :

في خطة وكيل دولة لدى محكمة المحاسبات:

- منى بوراوي، الدائرة الابتدائية الجهوية بنابل.
- محمد شيحه، الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس.
- فتحية حماد، دائرة ابتدائية مركزية.

في خطة كاتب عام لمحكمة المحاسبات:

- آمال اللومي البواب

في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:

- بلال الزغلامي.
- هاجر غرير.

- عبد الرؤوف بن الطاهر.
- أميرة السافي.
- منال المهذبي.
- ندى المرسني.

في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:

- فريدة قمودي.

في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2022 :

- ابتسام بلدي.
- أسماء قزيح.
- نجوى الجادوي.
- إقبال مقني.

في رتبة مستشار مساعد ابتداء من تاريخ 1 أوت 2022 :

- مروة بوجدارية.
- إيمان بن جماعة.
- لؤي بن المسعدي.
- آمنة بن أحمد.
- زياد القمير.
- أميمة الحمادي.
- علاء المزغنّي.
- أنيس نويرة.
- أمل المشيشي.
- إكرام بلعيد.
- مصطفى أوقاسي.
- رانية الحاج مسعود.


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