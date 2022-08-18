صدور الدستور الجديد في عدد خاص من الرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 691 لسنة 2022 مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.

وجاء بالرائد الرسمي:

« بناء على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022 ، وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022 ، فصل وحيد ـ يصدر قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية ويأذن بنشره بعدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ».

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