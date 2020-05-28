صدور قرارات مصادرة جديدة

انعقدت اليوم الخميس 28 ماي 2020، جلسة عمل برئاسة القاضي عماد بن طالب علي ، رئيس لجنة المصادرة، وحضرها كل من أعضاء لجنة المصادرة بمقرها الرسمي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم خلالها النظر في جميع الملفات المدرجة بجدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة .

وقد تم إصدار جملة من قرارات المصادرة تتعلق :

- بعقارين يتمثلان على أراضي فلاحية كائنة بولاية سوسة ثبتت ملكيتها إلى أشخاص ذوي علاقـــة بالمذكورين بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13(ما يعبر عنه بالفرع الثاني).

- بعقارين يتمثلان في أراضي بيضاء كائنة بولاية سوسة تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم المصادرة لثبوت العلاقـــة بالأشخاص المذكورين بالمرسوم المذكور (على معنى الفرع الثاني).

- بشقة كائنة بالمنزه التاسع تونس راجعة بالملكية لأحد الأشخاص المذكورين اسميا بالقائمة الملحقة بالمرسوم (ما يعبر عنه بالفرع الأول).

-بـ 06 سيارات تعود بالملكية إلى الأشخاص المشمولة أملاكهم بالقائمة الملحقة بمرسوم المصادرة ( فرع أول).

وسيتم إحالة قرارات المصادرة وجميع الملفات المتعلقة بها على اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة عملا بأحكام المرسوم عدد68 لسنة 2011 للتعهد إضافة إلى جميع الهياكل المتداخلة لإجراء ما يتعين (ديوان الملكية العقارية – المكلف العام بنزاعات الدولة)…

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