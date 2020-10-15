صدور قرار إلغاء استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الاسمنت بالرائد الرسمي



صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 أكتوبر 2020، قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإلغاء قرار بخصوص شروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.

وللتذكير فإن القرار المشترك بين وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزارة التجارة، الذي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020، يسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020، وهو ما يتعارض مع سياسة منع استعمال الأكياس البلاستيكية التدرجيّة قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021.

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