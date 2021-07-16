صدور قرار الترخيص للصيادلة بإجراء التلاقيح في الرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 15 جويلية 2021 قرار وزارة الصحة المتعلق بضبط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح.

وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن وزارة الصحة رخصت للصيادلة إجراء الحقن بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المصنفة بالجدول « أ » و »ب » و »ج »، ودون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بهذه الجداول.

كما رخصت للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط نفسها المضمنة بالفصل الأول ولكن تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية من قبل وزارة الصحة.

وتسلم شهادة في المقدرة المهنية من قبل وزارة الصحة للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

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