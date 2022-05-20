صدور مرسوم إحداث الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بالرائد الرسمي

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي اليوم الجمعة، مرسوم رئاسي يتعلّق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وستكون الهيئة وفق المرسوم، مستقلة وتتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.

وتتكون الهيئة من الهياكل التالية:

- اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

- لجنة الحوار الوطني

يُحمل على أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة واجب التحفظ وحفظ سر مداولات الهيئة.

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