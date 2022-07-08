صدور مشروع الدستور المعدل في الرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الليلة، أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022، يتضمن النسخة المعدلة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية بالرائد الرسمي التونسي بعد ان تم اصلاح بعض الاخطاء.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن في كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة، عن تسرّب بعض الأخطاء لمشروع الدستور الذي تم نشره وجب إصلاحها وتصويبها، مبرزا بأن هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، مبرزا بأن النص الذي سيُعرض لا تراجع فيه عن الاختيارات الأساسية ولا عن المبادئ الكبرى.

وفيما يلي النسخة المعدلة من نص الدستور

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