صدور نتائج تحاليل إيجابية لعاملة بمخبزة في العوينة

أعلن رئيس بلدية حلق الوادي في بلاغ له مساء اليوم الجمعة، أن البلدية تلقت بتاريخ 03 أفريل 2020 وفي حدود الساعة الخامسة مساء إتصالا هاتفيا من الإدارة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لإعلامها بصدور نتائج التحاليل (إيجابية) الخاصة بعاملة مخبزة « TUNISOISE » بمنطقة العوينة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العاملة ملتزمة بإجراء الحجر الصحي الإجباري بمقر سكناها بدار فضال (سكرة) تحت إشراف ومراقبة من المصالح المختصة بوزارة الصحة.

أما فيما يتعلق بالعاملة الثانية من المخبزة نفسها والقاطنة بمنطقة العوينة، فقد أكدت البلدية أنها ملتزمة بإجراء الحجر الصحي الذاتي بمنزلها وحالتها الصحية حسنة ولا تشكو من أي أعرض جانبية مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس الكورونا إلى حد الآن، وهي تحت المتابعة والإحاطة المستمرة من قبل مصالح الشرطة البيئية بحلق الوادي.

هذا ودعت بلدية حلق الوادي جميع المواطنين الذين ترددوا على المخبزة في الفترة الأخيرة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والإلتزام بالحجر الصحي الذاتي بمنازلهم ضمانا لسلامتهم وسلامة عائلاتهم دون الدخول في حالة هلع أو خوف مبالغ فيه والحال أن زملاء وزميلات العاملة بالمخبزة المذكورة لم تظهر عليهم أي علامات للإصابة بالفيروس حتى الآن .

كما دعت البلدية جميع المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي الشامل المعتمد بكامل تراب البلاد، مهيبة بمواطنيها ملازمة منازلهم وعدم الخروج للفضاءات العامة إلا للضرورة القصوى والمؤكدة.

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