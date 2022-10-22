صربيا تفرض التأشيرة على التونسيين لدخول أراضيها بداية من 20 نوفمبر القادم

قررت صربيا فرض التأشيرة على التونسيين بداية من 20 نوفمبر المقبل، ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر « طريق البلقان » ، وفق ما جاء في تقرير نشره اليوم موقع RTN السويسري.

كما يشمل الإجراء الصربي مواطني دولة بورندي، حيث يدخل القرار يدخل حيّز التنفيذ بداية من اليوم السبت 22 أكتوبر2022.

ويأتي هذا القرار إثر موجة هجرة برية غير نظامية كبيرة اجتاحت صربيا في الأشهر القليلة الماضية، حيث عبر ما لا يقلّ عن 14 ألف تونسي صربيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمصدر الاخباري ذاته، فقد تلقت سويسرا القرار الصربي بارتياح شديد، إذ أشادت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر، في تغريدة على تويتر بملاءمة إجراء صربيا مع تدابير منح التأشيرات في منطقة « شينغن » .

ولم تكن سويسرا الدولة الوحيدة التي كانت في انتظار القرار الصربي، حيث سبق أن دعت ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا، قبل أيام، إلى ضرورة فرض رسوم تأشيرات دخول إلى صربيا، للحدّ من تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر منطقة البلقان.

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