صربيا تُرسل دفعة ثانية من لقاحات كوفيد-19 إلى تونس الأسبوع القادم

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، مع نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، في إطار مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك.

وأعلن المسؤول الصربي اعتزام بلاده إرسال دفعة ثانية من لقاحات كوفيد-19 خلال الأسبوع القادم.

كما رحّب سيلاكوفيتش بالدعوة الموجهة إلى جمهورية صربيا للمشاركة في قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة خلال شهر نوفمبر 2021، مؤكدا مشاركة بلاده في هذا الحدث الهام الذي يتزامن مع إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتم التطرّق خلال هذا اللقاء إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين تونس وصربيا وسبل تعزيزها لاسيما من خلال عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة المشتركة خلال الفترة القادمة وتعزيز المشاورات السياسية بين البلدين.

كما أبلغ الوزير الجرندي نظيره الصربي الترحيب بالدعوة الموجهة لبلادنا للمشاركة في قمّة دول عدم الانحياز، التي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين للمؤتمر الأول للحركة، والتي تستضيفها بلغراد خلال شهر أكتوبر 2021 .

كلمات البحث :تونس;صربيا;لقاحات