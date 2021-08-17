صرف أجور النواب لشهر أوت بإذن من رئاسة الجمهورية

أعلن الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان عادل الحشني في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، أنّ النواب سيتحصلون على أجورهم لشهر أوت رغم قرار تجميد المجلس، مشددا على أنه تم اعتبار هذه الفترة عطلة برلمانية .

وبيّن المتحدّث بأنه تمت استشارة رئاسة الجمهورية في هذا الشأن والتي أذنت من جانبها بصرف أجور النواب لشهر أوت موفى الأسبوع القادم.

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