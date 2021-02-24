صرف الزيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الأربعاء، لكافة منظوريه المنتفعين بجرايات، أنّه سيتمّ بمناسبة خلاص جرايات شهر فيفري 2021 صرف الزّيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وذلك بمفعول رجعي بداية من شهر أكتوبر 2020 بالنسبة لأنظمة الأجراء.

وبين الصندوق بأن أصحاب هذه الجرايات سينتفعون بمقدار جراية شهر فيفري 2021 العاديّة يضاف إليه الزّيادة المذكورة بعنوان هذا الشّهر والمتخلّدات بعنوان الأشهر السّابقة.

كما أشار الصّندوق إلى أن أصحاب الجرايات التكميلية بعنوان النّظام التّكميلي للجرايات، سينتفعون علاوة على ذلك بالزّيادة إثر الترفيع في قيمة نقطة التقاعد والتي تمّت المصادقة عليها مؤخّرا من قبل مجلس إدارة الصّندوق وذلك بمفعول رجعي بداية من غرّة جويلية 2019.

ويضع الصّندوق على ذمّة جميع منظوريه البريد الإلكتروني mindari@cnss.tn للإجابة على جميع استفساراتهم.

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