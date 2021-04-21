صرف جرايات متقاعدي أسلاك الوظيفة العمومية بداية من الجمعة القادم

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الأربعاء، لكافة المنتفعين بالجرايات أنه سيتم صرفها بداية من يوم الجمعة 23 أفريل 2021 وذلك بالنسبة إلى جميع المنتفعين وبقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية والبنكية.

كما أعلن الصندوق لجميع متقاعدي أسلاك الوظيفة العمومية أن جرايات شهر أفريل 2021 تتضمن صرف أول قسط من مجموع خمسة (5) أقساط بعنوان مستحقاتهم من مخلفات الزيادة العامة في الأجور للفترة من شهر أوت إلى ديسمبر 2020.

وسيتواصل صرف هذه الأقساط بصفة شهرية ضمن جراياتهم إلى غاية شهر أوت.

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