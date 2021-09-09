صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لفائدة 500 ألف عائلة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن مصالحها الفنيّة تمكّنت بالتعاون مع كافة الهياكل والمؤسسات الشريكة في هذا البرنامج إلى غاية يوم الخميس 09 سبتمبر 2021 من صرف المساعدات لفائدة 500000 عائلة موزّعة كالآتي:

• 260000 مساعدة لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة.

• 240000 مساعدة لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة.

كما تمّ تسجيل 822000 عائلة بالمنصّة الألكترونيّة amen.social.tn تمّ قبول 200430 عائلة كدفعة أولى منها، وذلك بعد إجراء التقاطعات الضرورية، وسيقع دعوتها بواسطة إرساليات قصيرة إلى فتح حساب افتراضي على الرقم #1021* لتمكينها من الحصول على المساعدة وسحبها من الموزّعات الآلية للأوراق النقديّة خلال الأيام القادمة.

وأعلنت الوزارة أن بقيّة المسجّلين ستعلمهم بمآل مطالبهم عن طريق المنصّة أو بواسطة إرساليات قصيرة وذلك بعد التثبّت من أحقيتهم من خلال إجراء التقاطعات اللازمة وذلك حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الإكتظاظ والتوقّي من انتشار فيروس كوفيد -19.

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