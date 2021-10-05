صرف مساعدات لفائدة 668000 عائلة إلى غاية اليوم

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن مصالحها الفنيّة تمكّنت بالتعاون مع كافة الهياكل والمؤسسات الشريكة في هذا البرنامج إلى غاية يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 من صرف المساعدات لفائدة 668000 عائلة.

وأكدت الوزارة أنه سيقع دعوة دفعة جديدة تتضمن 125000منتفعا بواسطة إرساليات قصيرة، إلى سحب المساعدة من الموزّعات الآلية للأوراق النقديّة البنكية أو البريدية وذلك بداية من يوم الخميس 07 أكتوبر 2021.

كما سيتمّ يوم الخميس 07 أكتوبر 2021، توجيه إرساليات قصيرة إلى دفعة إضافية تقدّر بـ حوالي 90.000 منتفعا من المستجيبين لشروط الانتفاع بهذه المساعدة تدعوهم فيها إلى فتح حساب افتراضي على الرقم *1021*رقم بطاقة التعريف الوطنية# لتمكينهم من الحصول على المساعدة خلال الأسبوع القادم.

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