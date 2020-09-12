صرف مستحقات قدماء المتربصين المتعاقدين: وزارة الصحة تُوضّح

أكدت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي أًصدرته اليوم السبت، أن ما ورد في خصوص صرف مستحقات قدماء المتربصين المتعاقدين في إطار البرنامج الخصوصي لمجابهة جائحة كوفيد-19 يتم عبر إصدار أذون بالصرف من طرف وزارة الصحة بصفتها آمر بالصرف، وهو ما تمّ فعلا، وإحالتها إلى الخزينة العامة بصفتها المحاسب المختص والمكلف بالدفع والذي يتولى بدوره إحالتها إلى حسابات المنتفعين.

وبينت الوزارة بأن المصالح المعنية بها تتابع الملف بالتنسيق مع نظيرتها بوزارة المالية بغاية التسريع بخلاص المعنيين بالأمر في أفضل الآجال.

وجاء هذا التوضيح تتمة للبلاغ الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 11 سبتمبر 2020 فيما يتعلق بالتصرف في حساب أموال المشاركة عدد 6 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية (حساب بريدي 1818) .

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