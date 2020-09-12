صرف مستحقات قدماء المتربصين المتعاقدين: وزارة الصحة تُوضّح

أكدت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي أًصدرته اليوم السبت، أن ما ورد في خصوص صرف مستحقات قدماء المتربصين المتعاقدين في إطار البرنامج الخصوصي لمجابهة جائحة كوفيد-19 يتم عبر إصدار أذون بالصرف من طرف وزارة الصحة بصفتها آمر بالصرف، وهو ما تمّ فعلا، وإحالتها إلى الخزينة العامة بصفتها المحاسب المختص والمكلف بالدفع والذي يتولى بدوره إحالتها إلى حسابات المنتفعين.
وبينت الوزارة بأن المصالح المعنية بها تتابع الملف بالتنسيق مع نظيرتها بوزارة المالية بغاية التسريع بخلاص المعنيين بالأمر في أفضل الآجال.
وجاء هذا التوضيح تتمة للبلاغ الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 11 سبتمبر 2020 فيما يتعلق بالتصرف في حساب أموال المشاركة عدد 6 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية (حساب بريدي 1818) .
كلمات البحث :المتربصين المتعاقدين;مستحقات;وزارة الصحة
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