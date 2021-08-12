صرف منحة لفائدة الأطفال الأقل من 5 سنوات المنتمين للعائلات المعوزة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ستصرف لفائدة الأطفال من 0 إلى 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجّلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة قدرها 30 دينارا لكل طفل وذلك بداية من يوم الأربعاء 18 أوت 2021 على النحو التالي:
- منح بعنوان شهر جويلية 2021 لفائدة 73142 عائلة بها 105569 طفل في سن 0-5 سنوات بتكلفة جملية قدرها 3,255 مليون دينار
- منح بمفعول رجعي بعنوان أشهر أفريل وماي وجوان 2021 لفائدة 52781 عائلة بها 68238 طفل في سن 0-5 سنوات بتكلفة جملية تبلغ 4,569 مليون دينار.
ويتنزل صرف هذه المنحة في إطار مشروع « الاستثمار في الرأسمال البشري للأطفال بفضل نظام حماية اجتماعية مستدامة ودامجة » المموّل من قبل البنك الألماني للتنمية (KFW) والذي يتمّ إنجازه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بتونس.
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