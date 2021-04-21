صفافس: 13 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 20 أفريل 2021، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الوباء إلى 807 حالة وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 294 حالة وفاة، ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 29907 شخصا.

ويُقيم حاليا 188 مريضا بقسم كوفيد+ و38 مريضا بأقسام العناية المركزة، و94 مريضا بالمصحات الخاصة.

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