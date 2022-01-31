صفاقس: إحباط تهريب 6 طن من المواد الغذائية المدعمة



تمكنت مصالح الحرس الديواني بصفاقس صباح اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، من إحباط محاولات تهريب كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة (مقرونة ، سميد ، كسكسي) محملة على متن ثلاث شاحنات خفيفة لا يملك أصحابها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها ونقلها.

وقامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز 2400 كلغ من مادة المقرونة على متن وسيلتي نقل ، فيما حجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس 1450 كلغ من مادة المقرونة و1100 كلغ من مادة الكسكسي و1000 كلغ من مادة السميد.

وقد تم تحرير محاضر حجز في الغرض لمحاولة التصدير خلسة لبضاعة محجرة وبلغت الكمية الجملية للمواد الغذائية المدعمة المحجوزة 6 آلاف كلغ.

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