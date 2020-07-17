صفاقس: إحباط هجرة سرية وإنقاذ 128 مجتازا من جنسيات تونسية وأجنبية

تحصل أعوان الفصيل البحري للديوانة بصفاقس على معلومات دقيقة حول اعتزام مجموعة من الأفراد تنظيم عملية هجرة سرية بحرا انطلاقا من سواحل صفاقس، وقد تم في الإبان التنسيق مع وحدات الحرس البحري بصفاقس قصد التدخل ميدانيا باستعمال عدة خافرات إدارية لتغطية أكبر مساحة في البحر.
وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه في حدود الساعة الخامسة صباحا، تم ضبط قارب صيد بحري على متنه 128 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة.
وقد تولت الخافرات الإدارية جر مركب الصيد إلى ميناء صفاقس أين تم تسليم المجتازين إلى المصالح الأمنية المختصة قصد القيام بالإجراءات القانونية في الغرض.
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