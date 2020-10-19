صفاقس: إحباط هجرة سرية وإيقاف 10 أشخاص

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية فجر اليوم 19 أكتوبر 2020 من إحباط عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه أوروبا وإلقاء القبض على 10 أشخاص أصيلي ولاية قفصة.

وبالتحري مع الموقوفين إعترفوا أنهم حلوا بجهة جبنيانة بعد أن قاموا بالتنسيق مع شخص أصيل الجهة ومكنوه من مبلغا ماليا قدره 54 الف دينار من العملة التونسية.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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