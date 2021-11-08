صفاقس: إستئناف نشاط المصب المراقب «القنة» بعقارب

أعلنت وزارة البيئة في بلاغ لها اليوم الاثنين، إستئناف نشاط المصب المراقب « القنة » بعقارب بولاية صفاقس، باعتباره مرفقا عموميا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية.
وقد تم إقرار جملة من الإجراءات المصاحبة كما يلي:
- الإنطلاق فورا في أشغال التهيئة داخل المصب الى حين إعادة تأهيل الموقع.
- الإنطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات.
- الشروع فورا في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية بالولاية بمشاركة ومساهمة كل الأطراف المعنية.
- تكثيف عمليات مراقبة نوعية الهواء بموقع المصب ومراقبة مستوى التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية بعقارب.
- حوكمة وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات.
- دعوة المؤسسات الصناعية بمنطقة عقارب إلى الانخراط في تحمل مسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في تحسين الاطار الحياتي بالمنطقة.
- تشريك المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات.
وكشفت الوزارة بأن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات تتجه أساسا نحو الفرز الإنتقائي للنفايات بغاية تثمينها ورسكلتها.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.