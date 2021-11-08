صفاقس: إستئناف نشاط المصب المراقب «القنة» بعقارب

أعلنت وزارة البيئة في بلاغ لها اليوم الاثنين، إستئناف نشاط المصب المراقب « القنة » بعقارب بولاية صفاقس، باعتباره مرفقا عموميا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية.

وقد تم إقرار جملة من الإجراءات المصاحبة كما يلي:

- الإنطلاق فورا في أشغال التهيئة داخل المصب الى حين إعادة تأهيل الموقع.

- الإنطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات.

- الشروع فورا في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية بالولاية بمشاركة ومساهمة كل الأطراف المعنية.

- تكثيف عمليات مراقبة نوعية الهواء بموقع المصب ومراقبة مستوى التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية بعقارب.

- حوكمة وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات.

- دعوة المؤسسات الصناعية بمنطقة عقارب إلى الانخراط في تحمل مسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في تحسين الاطار الحياتي بالمنطقة.

- تشريك المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات.

وكشفت الوزارة بأن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات تتجه أساسا نحو الفرز الإنتقائي للنفايات بغاية تثمينها ورسكلتها.

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