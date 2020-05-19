صفاقس: إصابة جديدة مستوردة بفيروس كورونا

أعلن المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس « كورونا » في ولاية صفاقس إلى 37 شخصا منذ ظهور الوباء وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مستوردة لمواطن أصيل الجهة قادم من المملكة العربية السعودية ومقيم بمركز للحجر الصحي الإجباري بولاية المهدية.

هذا ويتواصل محليا غياب الإصابات الجديدة لليوم التاسع والعشرين على التوالي كما سجلت حالة شفاء جديدة كشفت عنها مجموعة التحاليل المخبرية الموجهة المجراة على 16 شخصا من طرف مخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين إلى 26 شخصا.

يذكر أن العدد الجملي للتحاليل المجراة منذ بداية الوباء وصل إلى 1358 تحليلا وأن عدد الوفايات الناجمة عن الإصابة به بلغت 5 وفايات سجلت كلها خلال الفترة الأولى من الوباء.

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