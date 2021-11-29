صفاقس: إقرار الاضراب العام يوم 10 ديسمبر

قرّرت المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس عقب اجتماع لها مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، بدار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إقرار يوم 10 ديسمبر 2021 يوم غضب جهوي يتم خلاله تنفيذ اضراب عام وغلق منافذ المدينة وتعليق كل الأنشطة ما عدا الحيوية منها، وفق ما نشرته جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد.

كما تم خلال الاجتماع تجديد الطلب الملحّ بالرفع الفوري الفضلات لتجنب مزيد استفحال الوضع البيئي الحارثي والذي ينذر بالأسوأ صحيا وبيئيا ويصبح خارجا عن السيطرة.

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