صفاقس: إقرار الاضراب العام يوم 10 ديسمبر

اخر تحديث : 29/11/2021

اضراب عام

قرّرت المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس عقب اجتماع لها مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، بدار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إقرار يوم 10 ديسمبر 2021 يوم غضب جهوي يتم خلاله تنفيذ اضراب عام وغلق منافذ المدينة وتعليق كل الأنشطة ما عدا الحيوية منها، وفق ما نشرته جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد.
كما تم خلال الاجتماع تجديد الطلب الملحّ بالرفع الفوري الفضلات لتجنب مزيد استفحال الوضع البيئي الحارثي والذي ينذر بالأسوأ صحيا وبيئيا ويصبح خارجا عن السيطرة.


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