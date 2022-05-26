صفاقس: اتحاد الشغل يُقر الاضراب العام الجهوي

قررت الهيئة الإدارية الجهوية العادية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، اضرابا جهويا عاما سيتم تحديد موعده من قبل المكتب التنفيذي الجهوي لاحقا.

وأرجع فاروق العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي قرار الإضراب إلى تردي الاوضاع البيئية والتنموية والاقتصادية بالجهة مع تراجع الحكومة عن تنفيذ ما التزمت به سابقا بخصوص ايجاد حل لمسألة النفايات في اجتماع 6 ديسمبر 2021.

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