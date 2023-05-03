صفاقس: إجراءات جديدة بخصوص دفن جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين

أعلن المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات بخصوص حفظ جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين بقسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، بعد ان فاق عددهم بكثير طاقة الاستيعاب القصوى.

وتتمثل الإجراءات المتخذة خاصة في التنسيق مع الشرطة الفنية للإسراع بأخذ العينات الجينية للهالكين وإرسالها إلى مخبر التحاليل بالعاصمة وإحضار نتائجها في وقت وجيز.

كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل لخلية الازمة انعقدت أمس الاثنين للغرض، على التنسيق مع البلديات التابعة لبلدية صفاقس الكبرى، لتهيئة قبور لدفن 100 جثة، والسعي إلى تعزيز المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بحاوية ذات برودة عالية لاستيعاب جثث الهالكين.

وأضاف الشريف، ان هذه الاجراءات وغيرها التي سيتم اتخاذها في جلسات قادمة، ستقع متابعتها بصفة يومية والسهر على تفعيلها وذلك بإشراف وزارتي الصحة والداخلية، من اجل تذليل العوائق والصعوبات وتفادي وضع أكثر خطورة بقسم الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الذي اصبحت طاقة استيعابه لا تسمح بقبول المزيد من الجثث.

وبين الشريف بالمناسبة انه تم منذ الاربعاء الماضي دفن حوالي 150 جثة من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين في مقابر بلدية تابعة لبلدية صفاقس الكبرى، وان عملية الدفن لا تزال متواصلة، وذلك بتضافر جهود كل الأطراف بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وبلديات وشرطة فنية وحرس بحري وهلال أحمر بمتابعة وزارتي الصحة والداخلية.

كلمات البحث :إجراءات;صفاقس;مهاجرين