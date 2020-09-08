صفاقس: احتراق حافلة بالكامل

نشب اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، على الساعة الثامنة صباحا حريق بإحدى حافلات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس في طريق المهدية وتحديدا مركز السبعي أسفر عن احتراق الحافلة بالكامل، فيما أذنت الإدارة العامة بفتح تحقيق فوري فني وإداري لكشف أسباب الحادثة.

وأكد رئيس مصلحة الجودة والسلامة بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد الفهري في تصريح لإذاعة ديوان أف أم اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية في الحادثة لكن الحافلة احترقت بالكامل، مؤكدا أنها كانت تقل على متنها حوالي 10 ركاب تمكنوا من النزول بسرعة .

وأرجع المتحدث سبب نشوب الحريق كمعطيات أولية إلى وجود خلل تقني وفني على مستوى العجلة الخلفية .

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