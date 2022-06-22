صفاقس: الاتفاق على فتح مصب وقتي

أعلن رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم بمقر ولاية صفاقس، وجمعت والي الجهة برؤساء بلديات صفاقس بحضور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، على فتح المصب الوقتي طريق الميناء بصفاقس لاستقبال فضلات كل من بلدية قرمدة والعين وجزئيا بلديتي الشيحية والحاجب، بعد ان كان حكرا على استقبال نفايات بلدية صفاقس الكبرى.

وبين اللومي بأن هذا الاجراء الذي تم اتخاذه لدرء أزمة النفايات بجهة صفاقس التي استفحلت مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، سوف يتم تحت اشراف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتعاون مع البلديات المعنية الن ستضع الآليات والاعوان اللّازمين على ذمة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتأمين المصب.

وأشار المتحدّث الى ان الاجراءات المصاحبة لعملية تجميع النفايات سوف تتم عبر استصلاح الماء وتحديد المجال حتى لا يكون التوسع على حساب البحر، فضلا عن عملية الردم والمراقبة، واحداث خانات خفيفة بتجهيزات للعزل لاستقبال كميات من النفايات لمدة محدودة جدا، في انتظار ايجاد حلول على المدى المتوسط لحلّ أزمة النفايات والمتمثلة اساسا في إحداث وحدات للتثمين، مشيرا إلى ان عديد المستثمرين الخواص تقدموا بمشاريع لإحداث وحدات تثمين هي حاليا في طور الدراسة من قبل فريق من الخبراء الجامعيين في مجال البيئة لاختيار الأصلح منها.

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