صفاقس: التحاليل أثبتت أن الفتاة مُصابة بجدري الماء وليس بجدري القردة

أكّد المدير الجهوي للصحة العمومية بصفاقس حاتم الشريف في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الأربعاء، أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على شابة أصيلة إحدى معتمديات ولاية مجاورة لصفاقس تم الاشتباه في اصابتها بجدري القردة أكدت سلامتها من مرض « جدري القردة ».

وأبرز الشريف بأن هذه الشابة أصيبت بطفح جلدي وهو المعروف بجدري الماء ( البوزقار ) مما استوجب تنقلها للعلاج والإقامة بقسم الأمراض السارية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

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