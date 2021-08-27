صفاقس: القبض على 6 أفارقة من دول جنوب الصحراء يكوّنون « مركز أمن مواز»

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس مفادها تعمّد بعض الأشخاص (يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة) إعداد مكتب والقيام بمهام موازية للوحدات الأمنيّة.

وفي هذا الإطار، تلقت الفرقة المُشار إليها إحالة صادرة عن المحكمة الإبتدائيّة بصفاقس تضرّر فيها شخصين من نفس الجنسيات المذكورة، حيث أفادت إحدى المتضرّرات أنه تمت مداهمة منزلها من قبل حوالي 20 شخصا تابعين لإحدى الجمعيّات التي تُعنى بالأفارقة العاملين بتونس وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالي قدره 7000 دينار فيما أفاد المتضرّر الثاني أنه تعرّض لسرقة جواز سفره من قبل نفس المجموعة.

وللغرض تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، إذ قامت يوم 25 أوت 2021 الفرقة المذكورة بمداهمة المكتب وإلقاء القبض على 06 أشخاص من بينهم رئيس الجمعيّة وحجزت لديهم جهاز حاسوب وتوابعه و04 جوازات سفر من بينها جواز يخص المتضرر الثاني و29 بطاقة انخراط بالجمعيّة وكرّاس تدخلات ومجموعة من الوثائق المختلفة ومجموعة وصولات لحوالات بريديّة وجهاز لاسلكي و11 هاتف جوّال، كما تمّ خلال المداهمة ضبط شخصين كانا بصدد تقديم شكاية.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل « تكوين وفاق يهدف إلى الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيّل في أخذ إمضاء حول كتب أو التزام وانتحال صفة والسرقة ».

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