صفاقس: الكشف عن خلية تكفيرية كانت تُخطط للسّطو على فرع بنكي بالجهة

اخر تحديث : 02/07/2022

وزارة الداخلية بلاغ

أمكن لمصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالادارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مؤخرا إثر متابعة فنية وميدانيّة من كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عمليّة سطو مسلح تستهدف مؤسّسة ماليّة بالجهة للإستيلاء على مبلغ مالي هام في إطار ما يُسمّى بـ « الإحتطاب » واستغلاله في ما يُعرف بـ « النفير » إلى إحدى بؤر التوتر.
للغرض
وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم، أنه تمّ للغرض إعداد كمين مُحكم من قبل الوحدة الأمنيّة المتعهّدة أفضى إلى إيقاف عناصر ذات الخليّة (تضم 03 أشخاص) وبالتحرّي معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري والجهادي واستباحة أموال « غير المسلمين » كما اعترفوا باعتزامهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة تزامنا مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري (بندقيّة صيد) لاستغلالها في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وبإحالة جميع الأطراف على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم.


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