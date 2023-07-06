صفاقس: الكشف عن ورشة لصنع قوارب للهجرة غير النظامية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، أنه على إثر توفر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس مفادها تعمد أشخاص إعداد ورشة لصنع قوارب الهجرة غير النظامية، داهمت الوحدات المذكورة 03 منازل حيث أمكن ضبط 04 أنفار و حجز مراكب حديدية وخشبية حديثة الصنع ، معدات لحام و كمية من المواد الغذائية المهربة .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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