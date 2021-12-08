صفاقس: المجلس البلدي بمنزل شاكر يرفض تركيز مصب وقتي للنفايات بالمنطقة

أعلن المجلس البلدي لبلدية منزل شاكر خلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء، بصفة مستعجلة، رفضه التام لقرار تركيز مصب وقتي مراقب لتجميع النفايات بمنطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر كم 62.

وأرجع المجلس البلدي رفضه إلى الضرر الذي سليحقه تركيز المصب الوقتي على قطاع الفلاحة البيولوجية والإستثمارات الفلاحية والإضرار بالمائدة المائية بالمنطقة وعلى صحة المواطنين.

كما قرر المجلس البلدي إحداث خلية أزمة لمتابعة الوضع والتواصل مع كل الإدارات الجهوية والمركزية ذات الصلة لمراجعة هذا القرار.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنها قررت الانطلاق في إنجاز أشغال التهيئة المتعلقة بقبول النفايات المتأتية من ولاية صفاقس الى الموقع المحدد من طرف السلط الجهوية مع الحرص على الشروع في الإجراءات والتراخيص الجاري بها العمل بالتنسيق مع الجهات المحلية .

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