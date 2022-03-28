صفاقس: النتائج الأولية للانتخابات الجزئية في بلديتي الشيحية وساقية الزيت

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية، بعد عملية التجميع والفرز اليدوي والآلي التي أجريت منذ الساعة الثامنة والنصف من مساء امس الاحد، بالادارة الفرعية للانتخابات صفاقس1، عن فوز قائمة « الشيحية تجمعنا » المستقلة بالمرتبة الاولى بحصولها على 1104 من اصوات الناخبين، تلتها قائمة حركة النهضة بالمرتبة الثانية بعد حصولها على 628 من الاصوات، اما قائمة « الشيحية لنا » المستقلة، فقد تمركزت في المرتبة الثالثة بحصولها على 617 من اصوات الناخبين.
وأسفرت النتائج الاولية للانتخابات الجزئية ببلدية ساقية الزيت، التي ترشحت لمجلسها البلدي 5 قائمات مستقلة (« شباب الساقية »، و »كلنا الساقية »، و »نظف »، و »اليد في اليد »، و »التحدي ») عن فوز قائمة « اليد في اليد » بالمرتبة الاولى، بعد حصولها على 1469 من اصوات الناخبين، تلتها قائمة « شباب الساقية » في المرتبة الثانية باحرازها على 573 صوتا، ثم قائمة « التحدي » في المرتبة الثالثة بحصولها على 428 من اصوات الناخبين، اما قائمتا « نظف » و »كلنا الساقية » فقد حظيتا بالمرتبة الرابعة والخامسة اثر حصول قائمة « نظف » على 401 صوت، وقائمة « كلنا الساقية » على 318 صوتا .
يذكر ان نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية، التي اجريت يوم امس الاحد، بـ8 مراكز اقتراع، قد بلغت 10 فاصل 07 بالمائة، مقابل 8 فاصل 32 بالمائة بالنسبة الى بلدية ساقية الزيت.
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