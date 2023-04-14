صفاقس: انتشال 12 جثة من بينها جثث متعفنة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة 14 أفريل 2023، أن وحدات المنطقة البحرية بصفاقس، تمكنت أمس وفي إطار مواصلة عمليات التمشيط عقب غرق مركب مهاجرين من جنوب الصحراء يوم 11 أفريل، من انتشال 08 جثث إحداها من جنس الإناث.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع الجثث ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي.

وكشف المتحدث باسم الحرس الوطني، أنه بانتشال الجثث بسواحل قرقنة تم العثور على 04 جثث آدمية متعفنة إحداها لرضيع يرجح أنها من أصول جنوب الصحراء، تم ايداعها كذلك ببيت الأموات بصفاقس.

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