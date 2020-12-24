صفاقس: انتشال 20 جثة إثر غرق مركب مهاجرين وفتح بحث تحقيقي في الحادثة

قامت وحدات الحرس البحري بصفاقس صباح اليوم الخميس، بالإشتراك مع عدد من بحارة سيدي منصور بانتشال 20 جثة وإنقاذ 5 آخرين في حصيلة أولية لحادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظامين من جنسيات إفريقية مختلفة على بعد 12 ميلا بحريا من سواحل سيدي منصور بولاية صفاقس.

وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي، مراد التركي، في بلاغ إعلامي ظهر اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على مغادرة البلاد التونسية بحرا والناجم عنه الموت.

وجاء في ذات البلاغ، ان قاضي التحقيق المتعهد بنفس المحكمة، قد تولى إسناد إنابة عدلية لفرقة الحرس البحري بصفاقس لاتمام الابحاث اللازمة في موضع الحادثة، مع الاذن بإيداع جثث الهالكين بقسم الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بغاية تشريحها وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها.

وكان الناطق الرسمي باسم الحرس البحري بالوسط، علي العياري قد رجح إمكانية تعرض المجتازين الى التحيل من قبل منظمي عملية هجرة تونسيين.

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