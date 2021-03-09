صفاقس: انتشال 39 جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء ، أن وحدات الحرس البحري بصفاقس تتولى منذ صباح اليوم الثلاثاء 09 مارس 2021، القيام بعمليات إنقاذ لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين، بلغ عدد المجتازين الذين تم انقاذهم 165 شخصا، من بينهم تونسيين اثنين والبقية يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، في حين بلغ عدد الجثث المنتشلة 39.

وقد تولّت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس وقرقنة ووحدات جيش البحر، المدعومة بفريق غوض تابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، القيام بكل عمليات الانقاذ المشار إليها.

هذا وما تزال عمليات البحث متواصلة.

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