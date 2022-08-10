صفاقس: انتشال 6 جثث لنساء وأطفال تونسيين غرق مركبهم

أعلن مصدر بالحرس البحري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الثلاثاء، تعرّض مركب على متنه حوالي 30 مواطنا تونسيا ، كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة نحو السواحل الايطالية، إلى الغرق بسواحل القراطن بجزيرة قرقنة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم إنقاذ 20 شخصا، أصيلي ولايات صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقصرين وسليانة وانتشال 6 جثث ( 3 نساء و3 أطفال)، فيما تتواصل عملية البحث عن المفقودين من قبل وحدات الحرس البحري ووحدات جيش البحر وفريق غوص تابع للحماية المدنية بصفاقس.

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